Neue Folge "Die Rückfallzieher": Herren-Gedeck, Gassi mit dem Hund und Wege zurück ins Fußball-Glück

Leipzig. Guido Schäfer und Meigl Hoffmann haben noch in der Nacht nach dem Untergang im Old Trafford unter Schmerzen Folge Nummer acht in die Welt gesetzt, bieten Halt und Haltung nach dem 0:5 der Roten Bullen in Manchester. Hoffmann brachte sich mit einem „He, he, besser einmal 0:5 als fünfmal 0:1“ sozialkritisch in Stellung. Schäfer kennt als Mainzer Urgestein noch ganz andere Darreichungsformen von Niederlagen, spricht aus dem Nähkästchen und von Freud betonter Herangehensweise zur Krisenbewältigung. „Festplatte löschen, Gassi mit dem Hund, Herren-Gedeck beim Späti um die Ecke.“