Neue Folge "Die Rückfallzieher": Lidstraffung, Weihnachten ohne Glühwein, Sörloth trifft

Sie haben es wieder getan, handgestoppte 35,4 Minuten über Leipzig, Fußball, Gott und die Welt gesprochen. Und sie waren dabei wie immer in absoluter Früh- und Galaform, behaupten die Podcastler Meigl Hoffmann und Guido Schäfer steif und fest. In der 13. Ausgabe von „Die Rückfallzieher“ menschelt es, lassen die beiden Hörspiel-Giganten der Leipziger Erfolgszeitung tränenreich die Tragik des (Ex)Torlos-Stürmers Alexander Sörloth Revue passieren, berichten von beinharten Konsultationen der Schwarzwald-Uhren-Schnitzer Fritz Keller und Joachim Löw und lassen sich auch übers Alk-Verbot auf Leipzigs nicht vorhandenem Weihnachtsmarkt aus. Und wer wissen will, weshalb RB am Sonnabend in München nicht verlieren kann, wird von den Wünschelruten-Gängern Hoffmann/Schäfer erhellt.

