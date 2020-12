Neue Folge "Die Rückfallzieher": RB Leipzigs Stuhlgang nach Canossa

Leipzig. „Die Rückfallzieher“ Meigl Hoffmann & Guido Schäfer sind zurück, nehmen Fragen weltumspannender Bedeutung volley! Wo verlustierte sich Bundesjogi Löw während des Hochglanzspiels Bayern München gegen RB Leipzig? Weshalb führte kein Weg vorbei am Königsklassen-Achtelfinalisten RB? Was unterscheidet Julian Nagelsmann von einem irdischen Übungsleiter? Was passiert mit den blauen Schwimmbad-Sitzen in der Red-Bull-Arena, die gegen rote ausgetauscht werden? Kann man diesbezüglich von einem Stuhlgang nach Canossa sprechen? Und schließlich und endlich und in Sachen Querdenker: Geht die Welt an oder mit Dummheit zugrunde?

