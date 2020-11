Neue Folge "Die Rückfallzieher": Schnitzt Jogi Löw demnächst Kuckucksuhren?

Wie und mit wem es in deutschen Fußball-Landen weitergeht, verrät das kurz vor knapp genesene hessisch-sächsische Duo Not & Elend in der elften Ausgabe von „Die Rückfallzieher“. Ja, Toni Kroos und Co. waren in Sevilla willfährige Opfer, hatten den Biss von Labrador-Welpen und die Dynamik von Immobilien. Aber, so Meigls unwiderstehlicher Vorstoß: „Man darf das Spiel nicht so schlecht machen wie es war!“ Außerdem hätten die DFB-Helden löblicher Weise vorgehabt, das 0:0 zu halten. Ja, Meigl, hat bis zum 0:1 auch super geklappt. Hoffmann, ein wahrer Kenner: „Nach dem 0:2 war mir klar, dass das 1:1 nicht mehr fallen würde.“