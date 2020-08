Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff-Christoph Fuss

Es gibt wichtigere Dinge als Fußball! Dass dieser Satz ausgerechnet mal auf "Eine Halbzeit mit…" zutreffen könnte, war äußerst unwahrscheinlich. Doch in dieser Woche ist alles anders.

Denn die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp, haben gemeinsames Glück zu verkünden… . Doch natürlich kommen die Hauptdarsteller des Podcasts des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) auch in der aktuellen Kurzausgabe, die am Freitag ab 8 Uhr verfügbar ist, nicht gänzlich am runden Leder vorbei.