Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff-Christoph Fuss

Die Bundesliga pausiert, die Klubs toben sich aus dem Transfermarkt aus – und die ersten Wettanbieter erstellen wie jedes Jahr die üblichen Listen: Welcher Trainer könnte in der kommenden Saison als erster fliegen? Wer sitzt am sichersten im Sattel? Und wen könnte es überraschend treffen? Darüber reden die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss, und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die neueste Ausgabe ist am Freitag ab 8 Uhr verfügbar.

Während Ostendorp vor den Traualtar tritt, steht Fuss schon in den Startlöchern für den Bundesliga-Auftakt und spricht neben dem Sky-Mikrofon exklusiv in diesem Podcast, der normalerweise – und wenig überraschend – rund 45 Minuten dauert. Doch diesmal guckt der Sprüche-Schiri nicht so genau auf die Uhr.

In der aktuellen Folge: „Von Streich bis Wagner: Die Trainer im Wackelcheck“ nehmen die beiden Protagonisten die Übungsleiter der Bundesliga genau unter die Lupe: Warum ist Christian Streich in Freiburg eigentlich so erfolgreich? Wie steht es um die beiden Coaches der Aufsteiger Bielefeld und Stuttgart? Und wer soll Hansi Flick auf seinem Weg in den Fußballolymp stoppen? Außerdem wird enthüllt, wer das nächtliche Schnick-Schnack-Schnuck-Duell gewann und welchen Anzug es bei der Hochzeit des Jahres zu sehen gibt.