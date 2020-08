Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff-Christoph Fuss

Das Leben hat wieder einen Sinn, endlich geht es wieder los! In der Europa League rollt die Kugel bereits wieder, ab Freitag kämpfen die besten Teams des Kontinents außerdem um die Champions League. Wer macht das Rennen? Wie sind die Gegebenheiten vor Ort? Was ist vom neuen DFL-Plan mit der Rückkehr der Zuschauer in die Bundesliga-Stadien zu halten? Natürlich diskutieren darüber auch die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp im Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), „Eine Halbzeit mit…“. Die erste Ausgabe nach der kurzen Sommerpause ist Freitag ab 8 Uhr verfügbar.