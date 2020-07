Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff-Christoph Fuss

Der Messias ist gelandet, standesgemäß natürlich im Privatjet und begleitet von allem, was der Münchner Paparazzi-Markt zu bieten hat. LE-ROY SA-NE! Den Namen sollte man sich vermutlich merken - auch wenn Bundestrainer Jogi Löw ihn bis heute nicht richtig aussprechen kann. Aber sind die 50 Millionen Euro Ablöse für den Wuschelkopf wirklich ein Schnäppchen? Kann Bayerns Heilsbringer die Erwartungshaltung erfüllen und was ist eigentlich mit Hallenfußball?! Natürlich diskutieren darüber auch die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp im Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), „Eine Halbzeit mit…“. Die neueste Ausgabe ist Freitag * ab 8 Uhr * verfügbar.

Das Corona-Saison ist vorbei, der Fuss quatscht auch aus dem Urlaub weiter – und zwar exklusiv in diesem Podcast, der normalerweise – wenig überraschend – rund 45 Minuten dauert. Und diesmal gibt es sogar in der Nachspielzeit noch eine Überraschung...

Eine Halbzeit mit...: Hier die Podcast-Folge hören

In der aktuellen Folge „Messias Sane, King Klopp und Schalker Demut“ kommen die knackigsten Kommentare diesmal aus den Alpen. Dort bereitet sich Fuss auf das Finalturnier der Champions League vor - und er hat jede Menge Meinung mitgenommen. Warum ihm der Respekt vor dem Rücktritt von Clemens Tönnies fehlt, die Klopp-Maske ihr Comeback auf dem Tennisplatz geben könnte und was der FC Bayern sich tatsächlich vom Sane-Transfer verspricht, wird in in dieser Woche enthüllt.