Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff-Christoph Fuss

Das Transferfenster ist dicht, in den letzten Stunden ging es auf dem Jahrmarkt der Bundesliga nochmal hoch zu und her. Wer hat sich gut verstärkt? Wer hat seine Hausaufgaben nicht erfüllt? Und was will Mario Götze eigentlich in Eindhoven? Auch darüber diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss, und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die neueste Ausgabe ist am Freitag ab 8 Uhr verfügbar.