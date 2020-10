Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff-Christoph Fuss

Lockdown light erneut auch in der Bundesliga. Bis Ende November gibt es keine Fans mehr in unseren Fußballtempeln. Ein harter Schlag, noch mehr allerdings für die vielen Amateurklubs deutschlandweit. Müssen die großen Vereine sich jetzt solidarisch zeigen und den kleinen Klubs helfen, damit sie überleben können? Darüber diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss, und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die neueste Ausgabe ist am Freitag ab 8 Uhr verfügbar.

Fuss ist am Wochenende am Sky-Mikrofon im Einsatz - und ansonsten exklusiv in diesem Podcast zu hören, der normalerweise – und wenig überraschend – rund 45 Minuten dauert. Doch auch diesmal schaut der Sprüche-Schiri nicht so genau auf die Uhr….

In der aktuellen Folge "Rose, Favre und ein Sakko in XS" geht es natürlich auch um die Auftritte der deutschen Vertreter in der Königsklasse – auf und neben dem Platz, sportlich und optisch. Der eine Trainer wird gefeiert, der andere möglicherweise bald gefeuert – und nach dem angekündigten Rücktritt von DFL-Boss Christian Seifert bleibt ohnehin die Frage, ob der deutsche Fußball ohne ihn weiter existieren kann. Vielleicht hat ja der Eisvogel die Lösung?! Jedenfalls holt er im Ranking zum Vogel des Jahres mächtig auf – dank der Unterstützung der Protagonisten und Hörer/innen dieses Podcasts. Besser geht nicht, Männer….