Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff-Christoph Fuss

Der deutsche Rekordmeister ist weiter im Titelrausch - auch dank Mentalitätsmonster Joshua Kimmich. Kann er der nächste Bayern- und DFB-Kapitän werden? Und was hat das neue Schalke Trainer-Duo Manuel Baum und Naldo eigentlich drauf? Auch darüber diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss, und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die neueste Ausgabe ist am Freitag ab 8 Uhr verfügbar.

Fuss ist am Wochenende natürlich wieder am Sky-Mikrofon im Einsatz - und ansonsten exklusiv in diesem Podcast zu hören, der normalerweise – und wenig überraschend – rund 45 Minuten dauert. Doch auch diesmal schaut der Sprüche-Schiri nicht so genau auf die Uhr….

In der aktuellen Folge „Kimmich, Baum und das Quintuple“ geht es nicht nur um das Münchner Mentalitätsmonster und den neuen Mann beim königsmauen S04 - die Protagonisten verraten außerdem, welche Wortkreationen sich in der Coronazeit ergeben haben und wieso ihre treuesten Hören in Westafrika unterwegs sind! Besser geht nicht, Männer…