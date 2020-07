Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff-Christoph Fuss

Die Corona-Saison ist vorbei, der Fuss quatscht auch aus dem Urlaub weiter – und zwar exklusiv in diesem Podcast, der normalerweise – wenig überraschend – rund 45 Minuten dauert. Doch natürlich pfeift der Sprüche-Schiri auch in dieser Woche nicht pünktlich ab…

Die Bundesliga ruht, in fast allen anderen Topligen läuft die Geister-Saison noch – doch was bedeutet das eigentlich für die Endphase der Champions League? Hat der FC Bayern einen Vorteil, weil er sich bis zum Re-Start ein wenig ausruhen kann? Wie sehr beeinträchtigt die lange Pause einen der Topfavoriten wie Paris St. Germain? Kann Robert Lewandowski sich auch die Krone als Europas bester Torjäger aufsetzen und sich endgültig in die Pole Position für den Ballon d´Or bringen? Auch darüber diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp im Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), „Eine Halbzeit mit…“. Die letzte Ausgabe vor der Sommerpause ist jetzt verfügbar.

In der aktuellen Folge „Pep, Tuchel, Hansi – wer wird König von Europa?“ analysieren die Protagonisten die Auslosung der Champions League und blicken auf das Finalturnier in Lissabon. Wer hat durch den neuen Modus mit nur einem Spiel Vor-, wer Nachteile? Wer ist Favorit auf den Titel? Wie stehen die Chancen der Deutschen? Und: was ist eigentlich mit Hallenfußball…? Fuss hat den Sieg im Tennismatch gegen Ostendorp ausgiebig gefeiert und kann es kaum erwarten, dass er auch in der Champions League wieder auf Ballhöhe ist.