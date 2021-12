Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Nach dem Ballon d´Or ist vor dem deutschen Clasico – und mittendrin wechselt auch noch ein deutscher Trainer zu einem der größten Klubs dieses Planeten. Es gab Aufregung, Emotionen, Tränen und Kritik von Paris bis Dortmund, von Manchester bis Dubai. Und es gibt wieder mal reichlich zu diskutieren für die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp, in „Eine Halbzeit mit …“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die neueste Ausgabe ist am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

Fuss ist natürlich an diesem Samstagabend beim Bundesliga-Topspiel zwischen dem BVB und den Bayern am Sky-Mikro im Einsatz – wenn auch leicht nasal und mit der dicksten Jacke aller Zeiten ausgestattet. In diesem Podcast, der - normalerweise und wenig überraschend - 45 Minuten dauert, ist er trotzdem nicht zu bremsen und schafft es erneut nicht, zumindest in der Nachspielzeit das Sprüchefeuerwerk einzudämmen.