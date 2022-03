Neue Folge "Eine Halbzeit mit..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Der Countdown läuft auf Hochtouren, die Nationalmannschaft ist ins WM-Jahr gestartet. Bundestrainer Hansi Flick hatte beim Aufgebot doch die ein oder andere Überraschung parat und nominierte nun auch noch BVB-Bankdrücker Julian Brandt nach. Manuel Neuer & Co. wollen aus dem Wüstenstaat nicht weniger als den 5. Stern importieren, doch wie realistisch ist dieses Ziel? Wo steht das DFB-Team aktuell? Und welche Baustellen muss Flick noch schließen? Darüber diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in "Eine Halbzeit mit…", dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die neueste Ausgabe ist am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

