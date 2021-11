Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Borussia Dortmund hat sich bereits nach dem 5. Spieltag vorzeitig aus der Champions League verabschiedet und die spannende Frage nach dem Status der deutschen Klubs im europäischen Vergleich erneut befeuert. Über die Lage vor dem letzten Gruppenspieltag der Königsklasse und den peinlichen Lapsus von BVB-Trainer Marco Rose in Lissabon diskutieren Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp,* in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), ausführlich und hochemotional.* Die neueste Ausgabe ist am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

Fuss ist natürlich auch an diesem Samstagabend beim Bundesliga-Topspiel am Sky-Mikro im Einsatz und freut sich wie ein Schneekönig über die vielen überragenden Bewerbungen für die modischste Entdeckung 2021. In diesem Podcast, der - normalerweise und wenig überraschend - 45 Minuten dauert, werden die Gewinner der Verlosung in der Nachspielzeit ermittelt und die kreativsten Einsendungen Gehör finden.