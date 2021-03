Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

In der Bundesliga brennt es derzeit an allen Ecken und Enden – es knallt von Bielefeld bis Stuttgart, von Berlin bis Mönchengladbach, von Frankfurt über Gelsenkirchen bis Bremen. Da wird sogar eine Unterhaltung eines Co-Trainers mit seinem Ex-Spieler an der Seitenlinie zu einem handfesten Skandal. Über diese heiklen Themen diskutieren auch die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss, und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die aktuelle Ausgabe ist zur gewohnten Sendezeit am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

