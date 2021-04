Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss und Stargast Felix Neureuther

Felix Neureuther ist nicht nur der erfolgreichste deutsche Skirennfahrer aller Zeiten, sondern auch Schweini-Kumpel und Intimus des FC Bayern . Was hält er von Julian Nagelsmann als künftigem Trainer und der Rekordablöse? Auch darüber diskutiert Neureuther als Stargast mit der Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss, und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die aktuelle Ausgabe ist zur gewohnten Sendezeit am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

Fuss ist auch am Pokalwochenende natürlich wieder am Sky-Mikro im Einsatz und absolviert seine Zusatzschicht in diesem Podcast, der normalerweise – und wenig überraschend – rund 45 Minuten dauert. Doch bei dieser Besetzung geht es natürlich in die Nachspielzeit.