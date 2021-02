Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Der verspätete Abflug des FC Bayern zum Weltpokalfinale nach Katar war DER Aufreger der letzten Woche. Es wurde viel geschimpft, geschrieben und verteufelt. Doch was passierte wirklich im Flieger des Rekordmeisters hinter den vereisten Scheiben? Die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss, und RND-Sportchef Heiko Ostendorp haben die Geschehnisse mal nachempfunden und präsentieren sie exklusiv in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die aktuelle Ausgabe ist zur neuen Sendezeit am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

Anzeige