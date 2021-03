Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Erstmals in der Geschichte stehen mit Hansi Flick, Thomas Tuchel, Edin Terzic und vier deutsche Trainer im Viertelfinale der Champions League. Über die Chancen ihrer Klubs auf den Henkelpott und vor allem den unfassbaren Start von Thomas Tuchel beim FC Chelsea diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss, und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die aktuelle Ausgabe ist zur gewohnten Sendezeit am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

Fuss war auch in der vergangenen Woche quasi im Dauereinsatz am Sky-Mikro und macht seine Zusatzschicht in diesem Podcast, der normalerweise – und wenig überraschend – rund 45 Minuten dauert. Diesmal kommt es in der Nachspielzeit zu einem üblen Lachanfall…