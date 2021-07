Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Aus, Aus, Aus! Deutschland ist tatsächlich raus – und Joachim Löw nur noch Bundestrainer a.D.. Was ist schiefgelaufen bei diesem Turnier? Welche Fehler haben das DFB-Team sowie der scheidende Coach gemacht? Und wer soll jetzt überhaupt Europameister werden? Darüber diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp, in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Diese EM-Sonderausgabe ist am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

