Neue Folge "Eine Halbzeit mit..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Spätestens seit dem starken Auftritt beim Klassiker in den Niederlanden ist klar: Die WM kann kommen, Deutschland ist wieder da – und hat einen Jungen, um den uns die ganze Fußballwelt beneidet. Aber was zeichnet Jamal Musiala eigentlich aus? Und wer sind außer dem "Bambi" die Gewinner und Verlierer der beiden Test-Länderspiele? Zudem: wie stellt sich der DFB insgesamt neu auf? Darüber diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in "Eine Halbzeit mit…", dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die neueste Ausgabe ist am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar. Anzeige

Fuss ist nach der Länderspielpause wieder voll im Tunnel und bereitet sich auf die WM-Auslosung in Doha (Freitag, 18 Uhr/ARD und MagentaTV) und das Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig vor. Wie er mit der vollen Hütte im Signal Iduna-Park umgeht und was er in Katar erwartet - darüber spricht er in diesem Podcast, der - normalerweise und wenig überraschend - 45 Minuten dauert. Doch diesmal ist die Nachspielzeit nicht nur wunderbar, sondern sogar am wunderbärsten… .

In der taufrischen Folge "Lurchi Infantino, Geburtstag mit Hansi und ein neuer deutscher Superstar" gewährt Ostendorp einen Blick hinter die Kulissen des Nationalteams und berichtet von den Spielen in Sinsheim und Amsterdam. Fuss hat derweil Nackenschmerzen vom Kopfschütteln über den FIFA-Präsidenten – und beide gemeinsam freuen sich auch über die Rückkehr einer echten Trainerlegende in der 2. Liga. Es bleibt dabei: die skurrilsten Geschichten gibt es im Fußball-Podcast des RND: Besser geht nicht, Männer!