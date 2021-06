Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Hallo und herzlich Willkommen an die deutsche Fußball-Nationalmannschaft, die sich mit einem beeindruckenden 4:2 gegen den Titelverteidiger ins Turnier geschossen hat. Ist die danach entstandene Euphorie berechtigt und gut? Wie wichtig war dieser Sieg auch für Bundestrainer Jogi Löw? Und was liegt für die DFB-Elf tatsächlich drin? Darüber diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp, in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Diese EM-Sonderausgabe ist am Montag ab 18 Uhr verfügbar.

