Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Es ist tatsächlich passiert: Auch heutzutage sind also – zum Glück – noch absolute Sensationen im Fußball möglich. Doch wie konnte es dazu kommen? Wie groß ist die „Krise“ des FC Bayern? Und was muss sich in den kommenden Wochen beim Rekordmeister ändern? Darüber diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss, und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die aktuelle Ausgabe ist zur neuen Sendezeit am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

