Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Zwei bärenstarke Auftritte der deutschen Klubs in der Königsklasse und trotzdem zwei Pleiten – war es das schon im Viertelfinale für Borussia Dortmund und Titelverteidiger Bayern München? Und kommt es danach erst zur ganz großen Eruption beim BVB und in München, wo es seit Wochen aus vielerlei Gründen brodelt? Darüber diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss, und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in "Eine Halbzeit mit…", dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die aktuelle Ausgabe ist zur gewohnten Sendezeit am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar. Anzeige

Fuss war unter der Woche natürlich im Auftrag der Sterne am Sky-Mikro im Einsatz und macht seine Zusatzschicht in diesem Podcast, der normalerweise – und wenig überraschend – rund 45 Minuten dauert. Doch diesmal wird in der Nachspielzeit sogar noch ein echtes Geheimnis enthüllt…

In der aktuellen Ausgabe "Reisegruppe Alf plus Mino – und Hansi singt die Bayern-Hymne" geht es um den inszenierten Ausflug der Haaland-Crew in die spanische Sonne sowie dessen Folgen. Außerdem um den Eiertanz beim FC Bayern, den möglicherweise nur ein echter Titan beenden kann. Und: Fuss erklärt, wie er trotz seiner Rot-Grün-Schwäche eine Partie zwischen Bayern und Wolfsburg kommentiert. Es bleibt dabei: die skurrilsten Geschichten gibt es im Fußball-Podcast des RND. Besser geht nicht, Männer!