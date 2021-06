Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Die Lautsprecher sind zurück! Thomas Müller und Mats Hummels gaben beim 1:1 gegen Dänemark ihr DFB-Comeback. Doch sind sie für die anstehende EM gesetzt? Wie sieht das Startelf-Puzzle von Jogi Löw aus und vor allem: was plant der Bundestrainer mit den England-Legionären und mit Joshua Kimmich? Darüber diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die aktuelle Ausgabe ist zur gewohnten Sendezeit am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar. Anzeige

Fuss ist nach seinem finalen Auftritt in der Champions League ein paar Tage im Urlaubsmodus und berichtet in diesem Podcast, der normalerweise – und wenig überraschend – rund 45 Minuten dauert, was er in Portugal alles erlebt hat, inklusive der Rückkehr der Fans. In der Nachspielzeit gibt es diesmal noch frische Eindrücke aus den Bergen…

In der aktuellen Folge „Pep-Wahnsinn, Jogi-Roulette und die K-Frage" geht es auch um den Welttrainer von Manchester City, der sich im Finale der Königsklasse wieder mal verzockt hat. Fuss hat noch immer ein Schleudertrauma vom Kopfschütteln und verrät, was ihm Thomas Tuchel am Abend vorm Endspiel ins Ohr flüsterte. Außerdem: warum ein Fahrsimulator die DFB-Stars auf Trapp hält.