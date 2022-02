Neue Folge "Eine Halbzeit mit..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Der Fußball-Wahnsinn geht weiter – und fordert seine Opfer. Umso größer muss der Respekt vor dem denkwürdigen Abgang von Sportdirektor Max Eberl bei Borussia Mönchengladbach sein. Über die Folgen für den Klub, Kandidaten für die riesigen Fußstapfen, die er hinterlässt und mögliche Konsequenzen für eine verdorbene Branche diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp, in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die neueste Ausgabe ist am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

Fuss hat die Länderspielpause mitten in der Sturmflut bei der Eiskönigin verbracht und ist noch immer komplett berauscht. Was er sonst noch so getrieben hat, bevor er sich auf seine Rückkehr ans Sky-Mikro vorbereitet, verrät er in diesem Podcast, der - normalerweise und wenig überraschend - 45 Minuten dauert. In der intensiven Nachspielzeit werden diesmal einige warme Worte an einen der besten Bundesliga-Manager der letzten Jahre gerichtet.