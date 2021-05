Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Der FC Bayern ist zum neunten Mal in Folge Deutscher Meister. Die komplette Führungsriege beim DFB tritt zurück. Und José Mourinho schlägt wieder in Italien auf. Was für ein pralles Themenpaket für die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die aktuelle Ausgabe ist zur gewohnten Sendezeit am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

Anzeige