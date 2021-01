Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Was passierte wirklich in der mysteriösen Samstagnacht am Essener Baldeneysee? Wie kam Gladbachs Breel Embolo in die Badewanne? Ist Schalke trotz der Huntelaar-Rückkehr schon abgestiegen und der BVB tatsächlich untrainierbar? Darüber diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss, und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die aktuelle Ausgabe ist zur neuen Sendezeit am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

