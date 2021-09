Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Die Könige haben wieder zugeschlagen! Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski – drei klangvolle Namen des Weltfußballs knipsen einfach unaufhörlich weiter. Außerdem kam es in der Liga der Besten zum Aufeinandertreffen der Scheichs und auf nationaler Ebene wurde eine weitere Kultstätte beerdigt, das Dreisamstadion. Auch über die schönsten Anekdoten aus der Emotions-Arena im Breisgau diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp, in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die neueste Ausgabe ist am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

