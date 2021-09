Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Was war das für ein Start in die Königsklasse? Bayerns reife Altherrentruppe zerlegte den einst so stolzen Barcelona ohne ihren Zauberfloh. RB Leipzig zahlte in Manchester kein Dosenpfand, sondern Lehrgeld. Der VfL Wolfsburg nullte sich zurück auf die große Bühne – und der BVB könnte mit seinem Traumduo Bellingham/Haaland sogar ein Kandidat für mehr sein. Über den Champions-League-Auftakt 2021/22 diskutieren natürlich auch die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp, in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die neueste Ausgabe ist am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

