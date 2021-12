Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Das Fußballjahr 2021 hatte mal wieder einiges zu bieten. Der Corona-Wahnsinn geht weiter, mittendrin ein Trainer mit gefälschtem Impfpass. Und was war sonst noch so los? Was waren die größten Enttäuschungen, wer die größten Gewinner? Und vor allem: was ist 2022 zu erwarten? Darüber diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp, in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die neueste Ausgabe ist am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

