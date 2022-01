Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Der Pokal hat bekanntlich seine ganz eigenen Gesetze. Und seine ganz eigenen Geschichten. Und seine ganz eigenen Lieder. Diese singen – und darüber diskutieren – die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp, in "Eine Halbzeit mit…", dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die neueste Ausgabe ist am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

Fuss war natürlich auch beim spektakulären Pokal-Achtelfinale im Einsatz und erlebte wortwörtlich ein echtes Feuerwerk samt Nebengeräuschen mit. Bevor er am Samstag bei Bochum gegen Köln wieder die Grönemeyer-Hymne mitträllert, berichtet er darüber in diesem Podcast, der - normalerweise und wenig überraschend - 45 Minuten dauert. Doch bei der Themenflut in dieser Woche bemerken die beiden Protagonisten erst, dass die Nachspielzeit läuft, als es eigentlich schon längst zu spät ist … .