Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Wenn über Fußball gesprochen wird, geht es normalerweise häufig um die Topklubs aus München oder Dortmund, die Baustellen beim FC Schalke oder auch um Gladbach und Leverkusen. Doch auf vielfachen Wunsch widmen sich die Protagonisten, die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss, und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), diesmal anderen Brennpunkten von Berlin bis Stuttgart. Die aktuelle Ausgabe ist zur neuen Sendezeit am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

Fuss war bei den Thrillern im DFB-Pokal am Sky-Mikro und ist nun wieder in diesem Podcast, der eigentlich – und wenig überraschend – rund 45 Minuten dauert, zu hören. Auch hier geht es wie unter der Woche allerdings in die Verlängerung….