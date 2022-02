Neue Folge "Eine Halbzeit mit..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

An traurigen Tagen wie diesen zeigt sich, wie banal die Themen wie Transfers oder Tore tatsächlich sind – und dennoch spielen natürlich auch der Sport und der Fußball in Kriegszeiten eine Rolle. Kann es sein, dass es tatsächlich noch ein Champions League-Finale in Russland geben soll? Was ist mit der WM und welche Auswirkungen hat der Einmarsch in die Ukraine sonst noch? Darüber diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp, in "Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die neueste Ausgabe ist am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

