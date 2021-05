Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Die wichtigste Personalie im deutschen Fußball ist geklärt: Hansi folgt auch Jogi . Flick auf Löw. Aber ist Bayerns Titelhamster der richtige Bundestrainer oder hat der Verbandsklüngel wieder mal gesiegt? Wie stehen die Chancen des DFB-Teams bei der anstehenden Europameisterschaft und welcher Deutsche gewinnt das Endspiel der Champions League ? Darüber diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die aktuelle Ausgabe ist zur gewohnten Sendezeit am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

Fuss ist auf dem Weg zum Finale der Königsklasse nach Porto und am Samstag von dort aus am Sky-Mikro zu hören. In diesem Podcast, der normalerweise – und wenig überraschend – rund 45 Minuten dauert, ist seine erkältungsmäßig angeraute Stimme bereits im Vorfeld zu erkennen. Dennoch hat er natürlich noch Luft für eine kurze, aber intensive Nachspielzeit… .