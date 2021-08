Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

In der Stadt der Liebe ist nach der Ankunft des Messi-as nichts mehr wie vorher. Der arme Scheich hat es allen gezeigt und will mit seinem Dream-Team die Königsklasse erobern. Aber holt PSG mit Ramos, Neymar und seinem neuen Zauberfloh nun endlich, endlich den Henkelpott? Natürlich diskutieren darüber auch die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp, in "Eine Halbzeit mit…", dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die neueste Ausgabe ist am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

Anzeige