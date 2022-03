Neue Folge "Eine Halbzeit mit..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Die Auswirkungen des schrecklichen Krieges in der Ukraine sind längst auch im Fußball deutlich zu spüren. Doch nicht nur für Chelsea-Eigentümer Roman Abramowitsch könnte es richtig ungemütlich werden . Auch für andere Investoren läuft es aktuell nicht wirklich rund. Darüber diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die neueste Ausgabe ist am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

Fuss ist noch immer geflasht von seinem Einsatz beim Abstiegskracher des VfB Stuttgart gegen Mönchengladbach am vergangenen Wochenende und erklärt in diesem Podcast, der - normalerweise und wenig überraschend - 45 Minuten dauert, welche Lehren die Borussia aus dieser verschenkten Partie ziehen muss. Am Samstag sitzt Fuss dann erneut beim Kellerduell zwischen Gladbach und der alten Dame aus Berlin am Sky-Mikro. Kein Wunder also, dass es natürlich auch in dieser Woche bis tief in die Nachspielzeit geht.