Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Der Weihnachtsmann ist mal wieder der Osterhase – und das Titelrennen in der Bundesliga spätestens seit dem letzten Hinrundenspieltag wohl vorzeitig entschieden . Über die Gründe und vor allem die Erkenntnisse – sprich: mögliche Änderungen im Regelwerk - diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp, in "Eine Halbzeit mit…", dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die neueste Ausgabe ist am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

Fuss hat vor dem Heiligabend noch mal eine XXL-Woche hinter sich gebracht, muss noch Geschenke kaufen und ist dementsprechend in Eile. In diesem Podcast, der - normalerweise und wenig überraschend - 45 Minuten dauert, verrät er, wie er die schönste Zeit des Jahres mit seinen Liebsten verbringt und wer die Christbaumkugeln ausgesucht hat. Trotz der weihnachtlichen Hektik geht es aber natürlich auch in dieser Woche deutlich in die Nachspielzeit.