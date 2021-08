Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Das erste Titelchen der neuen Saison ist vergeben – der Supercup ging an den FC Bayern und Julian Nagelsmann. Warum dieser den Erfolg so sehr brauchte, was Robert Lewandowski Erling Haaland noch voraus hat und was in dessen Loge in Dortmund während des Spiels abging - darüber diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp,in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die neueste Ausgabe ist am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

