Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

An Silvester war das Feuerwerk noch verboten, doch direkt nach dem Jahreswechsel gehen schon ordentlich die Böller hoch. Was will Mesut Özil im weißen Haus? Warum hat Mainz wieder eine Ulla? Und welchen neuen Star zaubert der FC Bayern bald aus dem Hut? Darüber diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss, und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die aktuelle Ausgabe ist zur neuen Sendezeit am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

