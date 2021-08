Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Die Jagd auf den Pokal mit den großen Ohren beginnt schon bald; und selten war die Bandbreite der Favoriten so groß wie in diesem Jahr. Ob mit oder ohne Scheich, ob mit Messi, Lewandowski oder Haaaaaaland - alle wollen den begehrten Henkelpott. Doch wer hat den besten Kader? Wer den besten Trainer? Und was ist eigentlich mit Hallenfußball? Darüber diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp, in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die neueste Ausgabe ist am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

