Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Corona, Corona, Corona – aktuell gibt es kaum ein anderes Thema in der Bundesliga. Aber wie viel Schuld haben die Profis tatsächlich an der heftigen Explosion der Ausbrüche? Wie sehr hätten die Vereine diese Entwicklung verhindern können? Und wie düster sind die Prognosen für die nächsten Wochen? Darüber diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp, in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die neueste Ausgabe ist am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar. Anzeige

Fuss sitzt wie noch nie auf heißen Kohlen, denn der Rückrundenauftakt der Bundesliga steht zum Zeitpunkt der Aufnahme hart auf der Kippe. Planmäßig ist er am Freitagabend beim Duell der Corona-Bayern gegen Gladbach und am Samstag bei der Frankfurter Eintracht gegen den BVB am Mikro im Einsatz. Zuvor ist er in diesem Podcast, der - normalerweise und wenig überraschend - 45 Minuten dauert, zu hören. Aber auch diesmal gibt es reichlich Schabernack bis tief in die Nachspielzeit – Serientipps inklusive!

In der ersten Folge des neuen Jahres „Ein Scheich in Augsburg, kein Haaland in Barcelona“ geht es natürlich auch um die aktuell heißesten Transfers und Wechselgerüchte. Dass dabei mal wieder ein Norweger eine Rolle spielt, überrascht deutlich weniger, als dass ein US-Boy namens Pepi bislang die teuerste Verpflichtung innerhalb und außerhalb der Puppenkiste ist. Außerdem: wie gefährlich die brisanten Aussagen von Romelu Lukaku für Thomas Tuchel wirklich sind und was die Parkplatzsituation an der Uni mit Wolffs abgebrochenem BWL-Studium zu tun hat. Es bleibt dabei: die skurrilsten Geschichten gibt es im Fußball-Podcast des RND: Besser geht nicht, Männer!