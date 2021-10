Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Was war das für eine denkwürdige Woche im DFB-Pokal. Der FC Bayern bekam in Gladbach die höchste Pleite der Vereinshistorie in diesem Wettbewerb zugefügt, weil sich die Borussia in einen Rausch spielte und Adi Hütter den Beipackzettel für seine Spieler offenbar richtig bedruckt hatte. Über die kuriosen Geschichten rund um das historische 5:0 und die Folgen für beide Teams - aber auch für die gesamte Bundesliga und die europäischen Topklubs - diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp, in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die neueste Ausgabe ist am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar. Anzeige

Natürlich wird Fuss beim Bundesliga-Topspiel am Samstagabend wieder am Sky-Mikro sitzen und ist zuvor in diesem Podcast, der - normalerweise und wenig überraschend - 45 Minuten dauert, zu den wichtigen und weniger wichtigen Themen dieser Welt zu hören. Am Mittwochabend wurde der Kommentator im Borussia-Park noch nicht ganz coronakonform geherzt, bevor er am Donnerstag beim Frühstück überrascht wurde. Was es damit auf sich hat, wird in der Nachspielzeit verraten.

In der aktuellen Folge „"Weiße Fahne aus Nagelsmanns Küche" enthüllt das wie immer bestens informierte Duo außerdem, was sich im Headquarter des Julian N. tatsächlich abspielte, was der Plan seines Kumpels Dimmitrios G. war und welcher Scheich sich als Erster eine DVD aus Mönchengladbach zukommen ließ. Es bleibt dabei: die skurrilsten Geschichten gibt es im Fußball-Podcast des RND: Besser geht nicht, Männer!