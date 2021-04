Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Die Schande von Sevilla ist vergessen, denn die DFB-Elf hat mit dem 1:2 gegen Nordmazedonien ein neues Debakel hingelegt. Muss Jogi Löw nun sofort abtreten? Verpasst Deutschland sogar die WM? Und könnte der neue Bundestrainer tatsächlich auch ein „supersupersuper“ Coach aus Katalonien werden? Darüber diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss, und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die aktuelle Ausgabe ist zur gewohnten Sendezeit am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

Fuss hat in der Länderspielpause Kraft getankt und ist am Wochenende natürlich beim Knaller RB vs Bayern am Sky-Mikro im Einsatz. Seine Zusatzschicht macht er in diesem Podcast, der normalerweise – und wenig überraschend – rund 45 Minuten dauert. Doch natürlich geht es auch diesmal wieder in die Nachspielzeit…