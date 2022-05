Neue Folge "Eine Halbzeit mit..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Fußball, du geiles Teilchen! Was war das für eine epische Nacht in einer der Kathedralen des Weltfußballs. Wieder mal drehte Real Madrid eine verloren geglaubte Partie gegen Manchester City spektakulär um und steht fast wie selbst verständlich im Endspiel der Champions League. Was macht diesen unglaublichen Mythos des Klubs aus und warum scheiterte Pep Guardiola erneut im Halbfinale der Königsklasse? Was sind die Folgen der magischen Momente für beide Teams? Und kann nur Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool die Altherren-Truppe von Carlo Ancelotti stoppen? Darüber diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die neueste Ausgabe ist am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar. Anzeige

Fuss wachte in der Nacht vor der Aufnahme mehrfach schweißgebadet auf und musste sich immer wieder die irren Szenen aus Madrid anschauen. Am Samstag ist er beim letzten Bundesliga-Topspiel der Saison zwischen Hertha BSC und Mainz 05 im Berliner Olympiastadion am Sky-Mikro im Einsatz. Warum Felix Magath zuletzt vieles richtig gemacht hat und Fredi Bobic ihn verpflichtete, darüber spricht Fuss zuvor in diesem Podcast, der - normalerweise und wenig überraschend - 45 Minuten dauert. Diesmal ist die Nachspielzeit zwar nicht besonders lang, dafür aber umso intensiver – fast wie im Santiago Bernabeu… .

In der aktuellen Folge „Ein Anruf vom Scheich, ein klassischer Magath und ein Mythos der Zeugen Juanitos“ geht es aber nicht nur um die Granden des Weltfußballs. Sondern auch um eine wilde Party im sogenannten Bermuda-Dreieck, einen bemerkenswerten Bundesliga-Wechsel und natürlich die Ibiza-Affäre rund um den FC Bayern. Außerdem gibt es wieder mal keinen Aufstiegstipp. Es bleibt dabei: die skurrilsten Geschichten gibt es im Fußball-Podcast des RND: Besser geht nicht, Männer!

Und wer derselben Meinung ist, kann dies auch offiziell unterstützen und hier bis zum 15. Mai für "Eine Halbzeit mit…" beim Deutschen Podcast-Preis 2022 abstimmen.