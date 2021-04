Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Es war wohl die emotionalste Fußballwoche der letzten Jahre. Die perversen Pläne um die Gründung einer europäischen Super League kamen auf den Tisch – und wanderten nach 48 Stunden erstmal wieder in den Papierkorb. In Deutschland verabschiedete sich der FC Schalke 04 aus der Bundesliga, die Spieler wurden danach von ihren eigenen Fans gejagt und körperlich angegriffen! Ist der Fußball komplett durchgeknallt? Auch darüber diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss, und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die aktuelle Ausgabe ist zur gewohnten Sendezeit am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

