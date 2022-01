Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Der Transfermarkt befindet sich zwar noch im Winterschläfchen, doch dafür ist das Kuriositätenkabinett auf einer exzessiven Dauerparty unterwegs und liefert jede Menge besten Stoff für gleich mehrere Halbzeiten. Was lief im Telefonat zwischen Jogi Löw und Fenerbahce Istanbul tatsächlich ab? Warum gibt es in Liverpool eigentlich nur falsche Coronatests? Und wieso ist der DFB-Pokal in dieser Saison so sexy wie ewig nicht? Darüber diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp, in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die neueste Ausgabe ist am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

