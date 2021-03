Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Beim DFB hat es mal wieder mächtig gerummst! Joachim Löw hat seinen Rücktritt nach der EM angekündigt und wer könnte sich besser auf die Suche nach seinem Nachfolger machen als die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss, und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND)? Die aktuelle Ausgabe mit dem neuen Trainer-Findungs-Duo des deutschen Fußballs ist zur gewohnten Sendezeit am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

Fuss war in der vergangenen Woche quasi im Dauereinsatz am Sky-Mikro und macht seine Zusatzschicht in diesem Podcast, der normalerweise – und wenig überraschend – rund 45 Minuten dauert. Diesmal geht es in der Nachspielzeit um eine Auto-Panne…