Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Eine neue Epoche im deutschen Fußball hat begonnen. Nach 15 Jahren mit Joachim Löw geht Hansi Flick als Bundestrainer an den Start und will vieles anders machen als sein Vorgänger – nicht nur, dass die Nationalmannschaft nun tatsächlich bereit ist, gut 200 Kilometer mit dem Bus zurückzulegen. Woran Flick feilen muss, warum man streikende Profis missachten sollte und wie es um den südamerikanischen Fußball steht, darüber diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp, in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die neueste Ausgabe ist am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar. Anzeige

Fuss ist in der Länderspielpause und erinnert sich an seine Kommentatoren-Anfänge als Gaucho bei DF1. In dieser Woche ist er exklusiv in diesem Podcast, der – normalerweise und wenig überraschend – 45 Minuten dauert, zu hören. Es wäre sogar noch deutlich länger gegangen, doch diesmal macht ein Herr im dunklen Anzug einen Strich durch die Rechnung und beendet das bunte Treiben ...

In der aktuellen Folge "Bei Boca fing alles an – Kennzeichenraten mit Hansi F." enthüllen die Protagonisten, was auf einer DFB-Busreise alles so vor sich geht und was der neue Freistoßtrainer dabei für eine Rolle spielt. Außerdem wird der Deadline-Day nochmal genaustens analysiert – von CR7 bis C64. Es bleibt dabei: die skurrilsten Geschichten gibt es im Fußball-Podcast des RND: Besser geht nicht, Männer!