Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Der Scheich ist reich – tatsächlich! Und er hat Pep Guardiola eine Mannschaft hingestellt, die in dieser Saison endlich erstmals den Pott mit den großen Ohren holen soll. Über die aktuelle Dominanz von Manchester City und die weniger reichen Scheichs im Fußball sowie ihre Roben diskutieren auch die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss, und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die aktuelle Ausgabe ist zur gewohnten Sendezeit am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

Fuss steht vor den Wochen der Wahrheit. Sein zartes Stimmchen ist beim Spitzenspiel in der Bundesliga zwischen Leipzig und Gladbach, beim Viertelfinal-Knaller der beiden Borussias im Pokal und natürlich beim deutschen Clásico Bayern vs BVB am Sky-Mikro im Einsatz. Zuvor ist er exklusiv in diesem Podcast, der normalerweise – und wenig überraschend – rund 45 Minuten dauert, zu hören. Traurig, aber wahr: diesmal pfeift der Sprüche-Schiri beinahe pünktlich ab!